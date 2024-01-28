Володин: В России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

«Материнский капитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и 833 тыс. рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — подчеркнул Володин.



Председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул, все необходимые для средства для выполнения социальных обязательств государства перед гражданами предусмотрены в бюджете.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала идею использования средств материнского капитала на покупку автомобиля, сообщает РИА Новости. По её словам, данная мера не может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств федерального бюджета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



