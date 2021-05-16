Госдума намерена ограничить использование пальмового масла

Володин допустил возможность изменения технического регламента. Несмотря на то, что правительство повысило ставку НДС до 20%, а также отменило ряд льгот для производителей, использующих добавку, объем использования пальмового масла после кратковременного сокращения снова вырос - на 18,8% к показателю января предыдущего года.

Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.

«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», - сказал он.

