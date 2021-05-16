Госдума намерена ограничить использование пальмового масла

В Государственной думе запланированы дискуссии с представителями министерств по поводу ограничения использования пальмового масла в производстве продуктов питания, сообщается на сайте Госдумы.

По словам спикера Госдуме Вячеслава Володина, разговоров о вреде пальмового масла много, однако, не принято никаких инициатив по сокращению оборота ингредиента при производстве пищевой продукции.

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Володин допустил возможность изменения технического регламента. Несмотря на то, что правительство повысило ставку НДС до 20%, а также отменило ряд льгот для производителей, использующих добавку, объем использования пальмового масла после кратковременного сокращения снова вырос - на 18,8% к показателю января предыдущего года.

Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.

«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинПродуктыПальмовое МаслоГосдума
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