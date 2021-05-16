Госдума намерена ограничить использование пальмового масла
В Государственной думе запланированы дискуссии с представителями министерств по поводу ограничения использования пальмового масла в производстве продуктов питания, сообщается на сайте Госдумы.
По словам спикера Госдуме Вячеслава Володина, разговоров о вреде пальмового масла много, однако, не принято никаких инициатив по сокращению оборота ингредиента при производстве пищевой продукции.
Володин допустил возможность изменения технического регламента. Несмотря на то, что правительство повысило ставку НДС до 20%, а также отменило ряд льгот для производителей, использующих добавку, объем использования пальмового масла после кратковременного сокращения снова вырос - на 18,8% к показателю января предыдущего года.
Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», - сказал он.
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