Госдума может запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

Сегодня месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ. Однако документ, разработанный в ЛДПР, уточняет, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника, которая может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка.

Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ, когда сотрудник берет отпуск или болеет.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

