Госдума может запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
13 июня в Госдуму внесут проект закона, который в случае его принятия запретит выплачивать зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ, сообщают «Известия».
Сегодня месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ. Однако документ, разработанный в ЛДПР, уточняет, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника, которая может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка.
Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ, когда сотрудник берет отпуск или болеет.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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