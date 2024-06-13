Госдума может запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ

13 июня в Госдуму внесут проект закона, который в случае его принятия запретит выплачивать зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ, сообщают «Известия».

Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей

Сегодня месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ. Однако документ, разработанный в ЛДПР, уточняет, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника, которая может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка.

Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ, когда сотрудник берет отпуск или болеет.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЗарплатаЗаконопроектГосдумаМРОТ

Горячие новости

Все новости

партнеры