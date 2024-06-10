Мишустин: С 2025 года МРОТ составит более 22 тысяч рублей

По его словам, в результате размер МРОТ увеличится на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц.

«А к 2030 году - не менее 35 тысяч рублей в месяц», - заключил глава кабмина.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов инициировал законопроект, предусматривающий увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года, сообщает RT.

