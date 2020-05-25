Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая
Государственная дума предлагает задним числом, с 1 мая снять мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Такая мера была введена ранее в качестве меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Такую инициативу озвучил депутат нижней палаты парламента Валерий Селезнев на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Селезнева, ограничить срок необходимо, поскольку отмена моратория не была включена в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетической отрасли.
Между тем ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги должен был действовать до 1 января 2021 года.
Предполагалось, что на это время гражданам не будут отключать коммунальные услуги за долги, а также не станут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт. Не придётся проводить и поверку счётчиков.
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