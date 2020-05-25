Мораторий на штрафы за неуплату по ЖКХ могут отменить с 1 мая

Государственная дума предлагает задним числом, с 1 мая снять мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Такая мера была введена ранее в качестве меры поддержки населения во время пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Такую инициативу озвучил депутат нижней палаты парламента Валерий Селезнев на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Селезнева, ограничить срок необходимо, поскольку отмена моратория не была включена в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетической отрасли.