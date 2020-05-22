Госдолги и эмиссия денег могут спасти Россию от кризиса

«Это достаточно глубокое падение даже по российским меркам. Это больше, чем было во время кризиса 2008-2009 годов. Это означает дальнейшее падение уровня жизни населения, после того как 6 лет снижались реальные доходы, и рост безработицы. Ещё это означает снижение бюджетных возможностей. И меня больше смущает не эта цифра, хотя она достаточно оптимистичная, потому что Алексей Кудрин, например, говорит о 10% и более. Кроме того, сейчас резко растёт дефицит бюджетов всех уровней, в том числе пенсионного фонда, поскольку заработная плата сжимается, а, соответственно, и платежи в пенсионный фонд сокращаются», - сказал экс-министр экономики.

Он также предложил меры противодействия кризису, возникшему на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«И сейчас дефицит бюджетов всех уровней почти сравнялся с Фондом национального благосостояния. А с учётом того, что правительство всерьёз так и не приступило к антикризисным мерам, и они касаются больше льгот и отсрочек, а не прямой поддержки пострадавшего бизнеса и граждан, то это означает, что надо срочно пересматривать приоритеты бюджета, во-первых, а во-вторых разрабатывать дополнительные источники финансирования. Например, увеличение госдолга и управляемую эмиссию, поскольку одним фондом национального благосостояния не обойдёшься», - сообщил Андрей Нечаев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН оценил уровень поддержки безработных в России.

«В странах Евросоюза есть правило, в соответствии с которым выплаты безработным должны стремится к 1% от ВВП. Ряд стран ЕС этого уровня достиг. Эти выплаты позволяют снять криминогенную нагрузку, обеспечить потребительский спрос и социализацию людей. 1% ВВП. В России ВВП – 100 трлн рублей,1% - это триллион. А расходы на безработных находятся в пределах 120-130 млрд рублей. То есть объем финансирования в семь раз ниже, чем в развитых странах», - рассказал парламентарий.

