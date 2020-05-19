В Госдуме рассказали Медведеву, как улучшить службу занятости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал службу занятости в России. Как передает РИА «Новости», он заявил, что это слабая сторона, нужно подумать над ее эффективностью.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН напомнил, что у Медведева было время улучшить работу служб занятости.

«Выплаты безработным все эти годы находились на задворках внимания Российского государства. В том числе в тот достаточно длительный период, когда Дмитрий Медведев возглавлял кабинет министров и был президентом Российской Федерации. В странах Евросоюза есть правило, в соответствии с которым выплаты безработным должны стремится к 1% от ВВП. Ряд стран ЕС этого уровня достиг. Эти выплаты позволяют снять криминогенную нагрузку, обеспечить потребительский спрос и социализацию людей. 1% ВВП. В России ВВП – 100 трлн рублей,1% - это триллион. А расходы на безработных находятся в пределах 120-130 млрд рублей. То есть объем финансирования в семь раз ниже, чем в развитых странах», - рассказал парламентарий.