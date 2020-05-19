В Госдуме рассказали Медведеву, как улучшить службу занятости
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН напомнил, что у Медведева было время улучшить работу служб занятости.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал службу занятости в России. Как передает РИА «Новости», он заявил, что это слабая сторона, нужно подумать над ее эффективностью.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН напомнил, что у Медведева было время улучшить работу служб занятости.
«Выплаты безработным все эти годы находились на задворках внимания Российского государства. В том числе в тот достаточно длительный период, когда Дмитрий Медведев возглавлял кабинет министров и был президентом Российской Федерации. В странах Евросоюза есть правило, в соответствии с которым выплаты безработным должны стремится к 1% от ВВП. Ряд стран ЕС этого уровня достиг. Эти выплаты позволяют снять криминогенную нагрузку, обеспечить потребительский спрос и социализацию людей. 1% ВВП. В России ВВП – 100 трлн рублей,1% - это триллион. А расходы на безработных находятся в пределах 120-130 млрд рублей. То есть объем финансирования в семь раз ниже, чем в развитых странах», - рассказал парламентарий.
По его словам, государство стремится снять с себя ответственность за безработных.
«Что делает государство, чтобы увильнуть от выплат? Сам размер пособия для огромной массы людей – 1500 рублей в месяц. Это касается и тех, кто стал безработными сейчас. Если человек был занят неофициально, считается, что он никакой работы не терял. Ему оформляют на бирже 1500 рублей и ничего не дают на детей как детей безработного. Правило «12 тысяч пособие, три тысячи на ребенка» в отношении этих людей не работает. А это 80% притока безработных сегодня на биржи труда. Далее, года два назад широко рекламировалось увеличение пособия – было 800 рублей, стало 1500. Максимальное было 5-6 тысяч, сделали 12. Но при этом они вдвое сократили сроки получения. Раньше человек на бирже мог стоять год, теперь – шесть месяцев. Государство дополнительно не внесло в это направление ни рубля. Если у нас размер пособия в восемь раз меньше, чем прожиточный минимум, то что говорить про переобучение сотрудников современным специальностям?» - отметил Шеин.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что безработица в стране может подскочить до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения.
По данным Росстата, уровень безработицы в марте 2020 года составил 4,7%.
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