Госдолг США достиг $36,174 трлн

Государственный долг США к середине текущей недели достиг $36,174 трлн. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского министерства финансов.

Йеллен предупредила, что госдолг США достигнет потолка в середине января

С учетом численности населения США в 340,1 млн госдолг составляет $106,4 тысячи в пересчете на одного человека.

За минувший год госдолг Соединенных Штатов вырос на 7% ($2,4 трлн). Для борьбы с задолженностью власти решили вернуться к фиксированному уровню потолка долга.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что США «стремительно банкротятся», проценты по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгСША

Горячие новости

Все новости

партнеры