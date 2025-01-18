Госдолг США достиг $36,174 трлн
18 января 202509:07
Государственный долг США к середине текущей недели достиг $36,174 трлн. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского министерства финансов.
С учетом численности населения США в 340,1 млн госдолг составляет $106,4 тысячи в пересчете на одного человека.
За минувший год госдолг Соединенных Штатов вырос на 7% ($2,4 трлн). Для борьбы с задолженностью власти решили вернуться к фиксированному уровню потолка долга.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что США «стремительно банкротятся», проценты по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru