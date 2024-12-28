Йеллен предупредила, что госдолг США достигнет потолка в середине января

Государственный долг США может достичь потолка в период с 14 до 23 января, властям страны придется принять чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт. Об этом говорится в письме министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен лидерам конгресса.

Глава минфина напомнила, что лимит долга — общая сумма, которую американское правительство может занимать для выполнения своих правовых обязательств. В июне прошлого года был принят закон о приостановке действия лимита долга до 1 января 2025-го. Уже 2 января новый лимит окажется на уровне «суммы непогашенной задолженности, на которую распространяется... лимит, на конец предыдущего дня». Администрация США прогнозирует временное снижение долга, соответственно, минфин не ожидает, что 2 января ему придется приступать к чрезвычайным мерам для предотвращения дефолта США по обязательствам.

«В настоящее время Минфин ожидает, что новый лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января, и тогда Минфину придется начать принимать чрезвычайные меры», — указала Йеллен, призвав конгресс предпринять все необходимые шаги.

Ранее букмекерская платформа Kalshi обратила внимание, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере $36 трлн.

