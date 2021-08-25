Госдолг России за первое полугодие превысил 20 трлн рублей

В настоящее время госдолг составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП. Внутренний долг вырос на 9,7% и составляет 16,18 трлн руб.

Как отмечает счетная палата, первое полугодие отличилось высокими темпами роста экономики, связывая это с эффектом низкой базы 2020 года.

Напомним, Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 миллиардов долларов по программе антикризисного распределения средств фонда.

Решение о выделении средств в виде специальных прав заимствования (SDR) между странами-участницами МВФ было принято 2 августа, в силу оно вступило 23 августа.

