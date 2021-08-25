Госдолг России за первое полугодие превысил 20 трлн рублей
Государственный долг России по итогам первого полугодия текущего года составил 20,4 трлн руб., что на 1,48 трлн руб. больше уровня начала года, следует из доклада Счетной палаты.
В настоящее время госдолг составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП. Внутренний долг вырос на 9,7% и составляет 16,18 трлн руб.
Как отмечает счетная палата, первое полугодие отличилось высокими темпами роста экономики, связывая это с эффектом низкой базы 2020 года.
Напомним, Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 миллиардов долларов по программе антикризисного распределения средств фонда.
Решение о выделении средств в виде специальных прав заимствования (SDR) между странами-участницами МВФ было принято 2 августа, в силу оно вступило 23 августа.
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