Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила своё положение в рейтинге ФИФА. Обновлённый список опубликован на сайте организации.

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В частности, подопечные Валерия Карпина поднялись на одну строчку и теперь занимают в рейтинге 35-е место, обогнав национальную команду польши.

Лидером является действующий чемпион мира - сборная Аргентины. Далее в ТОП-10 расположились национальные команды Испании, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Бельгии и Германии.

Ранее сборная России провела три товарищеских матча, уступив Египту (0:1) и обыграв команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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