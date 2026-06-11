Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу улучшила своё положение в рейтинге ФИФА. Обновлённый список опубликован на сайте организации.
В частности, подопечные Валерия Карпина поднялись на одну строчку и теперь занимают в рейтинге 35-е место, обогнав национальную команду польши.
Лидером является действующий чемпион мира - сборная Аргентины. Далее в ТОП-10 расположились национальные команды Испании, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Бельгии и Германии.
Ранее сборная России провела три товарищеских матча, уступив Египту (0:1) и обыграв команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не туда зашла: Почему в Турции задержали звезду «Великолепного века»
- Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров
- В Пентагоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы в воздухе
- Не массовая история: Почему рубины не станут новым биткоином
- «Узбекистан, а не Кюрасао»: Автор «камерунского чуда» ждет сенсаций от ЧМ-2026
- Собьём как Storm Shadow: Почему вражеские ракеты «Фламинго» долетели до Чувашии
- Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
- В Госдуме допустили разблокировку Telegram в России вслед за Roblox
- Мастер и «Ме4та»: Евгений Цыганов раскрыл рокерскую сущность и киносекреты
- Техника, химия и продукты: Как дорогая доставка из ОАЭ ударит по ценам