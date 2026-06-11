В Госдуме допустили разблокировку Telegram в России вслед за Roblox

По его словам, требования, которые к мессенджеру предъявляют правительство и Роскомнадзор «не такие сложные». И при желании руководство Telegram могли бы сделать необходимые шаги «за два-три месяца».

Депутат напомнил, что базовых требований три. Это наличие юрлица в России для оперативного взаимодействия, хранение персональных данных и переписки внутри страны, а также взаимодействие со спецслужбами по предотвращению терактов и других преступлений.

«И в США, и в Европе, и в Китае к IT-платформам предъявляют такие же требования», - заключил парламентарий.

Ранее Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что в ближайшие два года все компании мира перейдут к более жёстким условиям по верификации пользователей.

