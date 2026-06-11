«Из ОАЭ доставляют товары народного потребления: электроника, бытовая техника, частично химия. На самом деле большой спектр товаров, включая продукты питания. Но при этом, например, в стоимости дорогой электроники логистика составляет небольшую долю – от 7 до 12%. Больше всего будут дорожать продукты питания, бытовая химия, косметика, здесь может быть 25% и больше», - отметил он.

По его словам, на цены влияет не только геополитика, но и санкционные ограничения в отрасли.

«Это касается товаров, которые сейчас находятся в ограничениях для России, так как это одна из стран, где мы берем эту продукцию, как Казахстан, но здесь логистика через Персидский залив. У нас в целом есть проблемы с контейнерными линиями, так как базовые игроки ушли с рынка, изменилась морская логистика. Есть перегруз и перенаправление судов в нетрадиционные порты. В Ормузском проливе пока неспокойно, это тоже все влияет на сроки и стоимость доставок. С одной стороны, это связано с геополитикой. С другой, с провозными возможностями, не все контейнерные линии ходят в Новороссийск», - подчеркнул он.

Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло предупредил, что пока сроки доставки будут только расти, как и цены.

«Цены выросли значительно, уже дороже даже, чем отправлять автогрузовым транспортом. Это когда машина идет через Саудовскую Аравию, потом через Турцию или Грузию, заходит в Россию паромом. Агенты не гарантируют никакие выходы судов, не гарантируют наличие мест и расписание сегодня. Именно поэтому цены так выросли. Никто фактически не знает, как и когда будет выходить судно. Из ОАЭ мы везем много всего, автомобили, мелкая бытовая электроника, даже активированный уголь, например. Если товар очень дешевый и объемный, на нем это скажется. Но я не думаю, что дорогие товары сильно вырастут в цене из-за роста себестоимости. Пока сроки доставки будут расти, как и цены, но не так значительно», - добавил собеседник НСН.

Затянувшаяся война между США и Ираном может привести не только к задержке поставок и подорожанию, но и дефициту товаров ушедших из России брендов бытовой техники, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

