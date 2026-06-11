Техника, химия и продукты: Как дорогая доставка из ОАЭ ударит по ценам
Дорогая логистика добавит 25% и больше к цене, заявил НСН Леонид Шляпников.
Из ОАЭ в Россию доставляют товары народного потребления, включая технику, электронику и даже продукты питания, больше всего подорожают не самые дорогие позиции, рассказал гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибуции Леонид Шляпников в беседе с НСН.
Стоимость доставки грузов из ОАЭ в Россию (порт Новороссийск) с февраля по начало июня выросла почти втрое. В июле импортный фрахт, по оценкам участников рынка, может подорожать еще примерно на 6%. Причиной называют перенаправление части грузопотоков через порты Омана и Саудовской Аравии, которые столкнулись с перегрузкой. На этом фоне сроки доставки увеличились до 35 дней, а спрос на перевозки снизился примерно на 30%, пишут «Известия». Шляпников раскрыл, к чему это приведет.
«Из ОАЭ доставляют товары народного потребления: электроника, бытовая техника, частично химия. На самом деле большой спектр товаров, включая продукты питания. Но при этом, например, в стоимости дорогой электроники логистика составляет небольшую долю – от 7 до 12%. Больше всего будут дорожать продукты питания, бытовая химия, косметика, здесь может быть 25% и больше», - отметил он.
По его словам, на цены влияет не только геополитика, но и санкционные ограничения в отрасли.
«Это касается товаров, которые сейчас находятся в ограничениях для России, так как это одна из стран, где мы берем эту продукцию, как Казахстан, но здесь логистика через Персидский залив. У нас в целом есть проблемы с контейнерными линиями, так как базовые игроки ушли с рынка, изменилась морская логистика. Есть перегруз и перенаправление судов в нетрадиционные порты. В Ормузском проливе пока неспокойно, это тоже все влияет на сроки и стоимость доставок. С одной стороны, это связано с геополитикой. С другой, с провозными возможностями, не все контейнерные линии ходят в Новороссийск», - подчеркнул он.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло предупредил, что пока сроки доставки будут только расти, как и цены.
«Цены выросли значительно, уже дороже даже, чем отправлять автогрузовым транспортом. Это когда машина идет через Саудовскую Аравию, потом через Турцию или Грузию, заходит в Россию паромом. Агенты не гарантируют никакие выходы судов, не гарантируют наличие мест и расписание сегодня. Именно поэтому цены так выросли. Никто фактически не знает, как и когда будет выходить судно. Из ОАЭ мы везем много всего, автомобили, мелкая бытовая электроника, даже активированный уголь, например. Если товар очень дешевый и объемный, на нем это скажется. Но я не думаю, что дорогие товары сильно вырастут в цене из-за роста себестоимости. Пока сроки доставки будут расти, как и цены, но не так значительно», - добавил собеседник НСН.
Затянувшаяся война между США и Ираном может привести не только к задержке поставок и подорожанию, но и дефициту товаров ушедших из России брендов бытовой техники, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мастер и «Ме4та»: Евгений Цыганов раскрыл рокерскую сущность и киносекреты
- Техника, химия и продукты: Как дорогая доставка из ОАЭ ударит по ценам
- Захарова: Лидеры ФРГ, Франции и Британии лишь делают вид, что призывают к миру
- Фаза - шенген: В Германии заявили, что Мерц готов объявить войну «простым русским»
- Победительница «Ролан Гаррос» Андреева снялась с турнира в Берлине
- Вассерман опасается неверных трактовок в фильме о Григории Перельмане
- СМИ: Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького
- Пашинян: Возможное повышение Россией цены на газ станет нарушением договора
- «Нечаянно себя перехвалил»: Какие уловки мобильных операторов взывают недовольство ФАС
- Россиянам рассказали, как можно отсрочить деменцию