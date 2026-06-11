В Пентагоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы в воздухе
Системы Пентагона обнаружили проблему с качеством воздуха, которая потребовала принятия мер предосторожности. Об этом сообщает CNN.
Представитель ведомства Шон Парнелл рассказал телеканалу, что часть помещений была изолирована. Также проводится эвакуация. Он отметил, что применяются стандартные протоколы защиты.
«На место прибыли экстренные службы, в том числе группа по работе с опасными веществами», - говорится в сообщении.
Ранее в Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Пентагоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы в воздухе
- Не массовая история: Почему рубины не станут новым биткоином
- «Узбекистан, а не Кюрасао»: Автор «камерунского чуда» ждет сенсаций от ЧМ-2026
- Собьём как Storm Shadow: Почему вражеские ракеты «Фламинго» долетели до Чувашии
- Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА
- В Госдуме допустили разблокировку Telegram в России вслед за Roblox
- Мастер и «Ме4та»: Евгений Цыганов раскрыл рокерскую сущность и киносекреты
- Техника, химия и продукты: Как дорогая доставка из ОАЭ ударит по ценам
- Захарова: Лидеры ФРГ, Франции и Британии лишь делают вид, что призывают к миру
- Фаза - шенген: В Германии заявили, что Мерц готов объявить войну «простым русским»