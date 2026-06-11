В Пентагоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы в воздухе

Системы Пентагона обнаружили проблему с качеством воздуха, которая потребовала принятия мер предосторожности. Об этом сообщает CNN.

Районные суды Петербурга эвакуировали после писем о «минировании»

Представитель ведомства Шон Парнелл рассказал телеканалу, что часть помещений была изолирована. Также проводится эвакуация. Он отметил, что применяются стандартные протоколы защиты.

«На место прибыли экстренные службы, в том числе группа по работе с опасными веществами», - говорится в сообщении.

Ранее в Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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