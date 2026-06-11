Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров

В частности, речь идёт об оптоволоконной продукции, отопительных приборах, пиротехнике, компонентах транспортных средств, средствах пожаротушения, товарах для дома и интерьера и другой продукции.

Как отметили в министерстве, участникам оборота товаров необходтио предоставить дополнительное время из-за специфики отраслей. Это позволит выработать наиболее эффективные модели нанесения средств идентификации на товары.

Ранее российские аграрии обратились в Минпромторг с просьбой отменить маркировку их продукции из-за роста банкротств, а также ухода в «тень» ряда фермерских хозяйств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

