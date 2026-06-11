Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров
Минпромторг РФ выступил с предложением продлить эксперимент по маркировке ряда товаров до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, речь идёт об оптоволоконной продукции, отопительных приборах, пиротехнике, компонентах транспортных средств, средствах пожаротушения, товарах для дома и интерьера и другой продукции.
Как отметили в министерстве, участникам оборота товаров необходтио предоставить дополнительное время из-за специфики отраслей. Это позволит выработать наиболее эффективные модели нанесения средств идентификации на товары.
Ранее российские аграрии обратились в Минпромторг с просьбой отменить маркировку их продукции из-за роста банкротств, а также ухода в «тень» ряда фермерских хозяйств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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