Госдолг России достиг 17% от ВВП
Государственный долг России за январь-сентябрь 2023 года увеличился на 11,6% до 25,5 трлн рублей, достигнув 17% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный показатель ниже безопасного уровеня в 20% ВВП. Также в пример приводятся США и Италия, где размер госдолга составляет более 100% ВВП, а в Японии — 260%. Россия же входит в список стран с самым низким показателем госдолга.
Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев заявил, что умеренный рост госдолга связан с невысоким дефицитом бюджета.
«От пяти до десяти процентов — многовато, но при отсутствии серьезных социальных проблем не несет угроз. Группа риска — 10-15%, при таком дефиците госдолг несопоставимо больше», - указал он.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru