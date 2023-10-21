Дефицит бюджета США за год вырос на $320 миллиардов

Дефицит бюджета США увеличился до $1,7 триллиона. Это эквивалентно 6,3% ВВП.

Отмечается, что дефицит остается на $1 триллион меньше, чем в период, когда президент США Джо Байден вступил в должность.

Одной из основных причин роста дефицита бюджета указано падение доходов государства на 16,5%. .

Казначейство США 10 октября сообщило, что государственный долг менее чем за месяц вырос на $500 миллиардов. В настоящее время он составляет $33,5 триллиона, отмечает «Радиоточка НСН».

