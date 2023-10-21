Дефицит бюджета США за год вырос на $320 миллиардов
Дефицит бюджета США за последний год вырос на $320 миллиардов, следует из данных, опубликованных на сайте американского министерства финансов.
Дефицит бюджета США увеличился до $1,7 триллиона. Это эквивалентно 6,3% ВВП.
Отмечается, что дефицит остается на $1 триллион меньше, чем в период, когда президент США Джо Байден вступил в должность.
Одной из основных причин роста дефицита бюджета указано падение доходов государства на 16,5%. .
Казначейство США 10 октября сообщило, что государственный долг менее чем за месяц вырос на $500 миллиардов. В настоящее время он составляет $33,5 триллиона, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru