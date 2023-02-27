Госдолг Германии за два вырос в десять раз

Госдолг Германии с начала 2021 года вырос в 10 раз. Об этом сообщил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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Если двумя годами ранее государственный долг страны составлял 4 миллиарда евро, то на сегодняшний день эта цифра возросла до 40 миллиардов евро.

Линднер счел разумным сдерживать рост долга, так как Германия теряет средства, которые могли бы, по его словам, развивать различные общественные и научные сферы.

Ранее министр в интервью местным СМИ связал рост долга с пандемией и энергетическим кризисом в Европе.

Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер в разговоре с НСН спрогнозировал ухудшение экономики Германии в случае, если конфликт между Россией и Украиной не будет решен в ближайшее время.

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ФОТО: Константин Иванов
ТЕГИ:ГосдолгГермания
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