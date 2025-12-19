Госдолг Франции достиг 117,4% ВВП страны
Государственный долг Франции увеличился к концу III квартала текущего года и превысил 117% ВВП. Об этом сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований Франции (INSEE).
Госдолг вырос до 3,482 трлн евро - 117,4% ВВП страны.
В течение III квартала долг увеличился на 65,9 млрд евро. До этого прирост составлял 70,9 млрд.
В сентябре рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до уровня «А+» со стабильным прогнозом. Решение приняли на фоне высокого коэффициента госдолга и перспективы дефицита бюджета в связи с растущими расходами на оборону.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк понизил ключевую ставку до 16%
- Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупки ребенка в интернете
- «Вернем на 100%»: Почему Европе не удастся забрать российские активы себе
- Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения
- Путин заявил, что налоги в будущем должны снижаться
- Путин посоветовал россиянам не общаться с телефонными мошенниками
- Пешеходы призвали освободить тротуар от других участников дорожного движения
- Лукашенко: Белоруссия не занимается переброской контрабанды в Литву метеозондами
- Госдолг Франции достиг 117,4% ВВП страны
- Путин: Более 400 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru