Госдолг Франции достиг 117,4% ВВП страны

Государственный долг Франции увеличился к концу III квартала текущего года и превысил 117% ВВП. Об этом сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

Госдолг вырос до 3,482 трлн евро - 117,4% ВВП страны.

В течение III квартала долг увеличился на 65,9 млрд евро. До этого прирост составлял 70,9 млрд.

В сентябре рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до уровня «А+» со стабильным прогнозом. Решение приняли на фоне высокого коэффициента госдолга и перспективы дефицита бюджета в связи с растущими расходами на оборону.

