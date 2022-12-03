Госдеп США спрогнозировал «стабильную и мрачную» ситуацию в экономике России
США ожидают, что ситуация в экономике России будет устойчивой и «мрачной». Об этом заявила главный экономист Государственного департамента Эмили Бланшард.
«Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой РФ], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — цитирует эксперта РИА Новости.
Как отметила Бланшард, по «самым оптимистичным прогнозам», экономика РФ к 2030 году будет как минимум на 20% меньше, чем если бы Москва не начала спецоперацию на Украине.
Кроме того, экономист Госдепа подчеркнула, что в ближайшей перспективе рост экономики будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий России по снижению негативных экономических последствий в рамках фискальной и монетарной политики.
Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали, что ВВП страны в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%. При этом в 2024-2025 годах ожидается рост экономики на 2,6% ежегодно. По данным Банка России, снижение ВВП в 2022 году составит 3-3,5%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Госдеп: Сноуден давно сигнализировал свою верность России
- Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии
- Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию
- G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть
- Белый дом: Позиция Байдена по Украине не изменилась
- Госдеп США спрогнозировал «стабильную и мрачную» ситуацию в экономике России
- Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть
- Сборные Португалии и Южной Кореи отправили домой соперников из Уругвая и Ганы
- Собянин: Московские врачи провели в Луганске более 4 тысяч операций раненым бойцам и детям
- ВОЗ: иммунитет к коронавирусу есть у 90% мирового населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru