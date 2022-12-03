Госдеп США спрогнозировал «стабильную и мрачную» ситуацию в экономике России

«Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой РФ], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — цитирует эксперта РИА Новости.

Как отметила Бланшард, по «самым оптимистичным прогнозам», экономика РФ к 2030 году будет как минимум на 20% меньше, чем если бы Москва не начала спецоперацию на Украине.

Кроме того, экономист Госдепа подчеркнула, что в ближайшей перспективе рост экономики будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий России по снижению негативных экономических последствий в рамках фискальной и монетарной политики.

Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали, что ВВП страны в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%. При этом в 2024-2025 годах ожидается рост экономики на 2,6% ежегодно. По данным Банка России, снижение ВВП в 2022 году составит 3-3,5%.

