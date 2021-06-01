Голубые мечты. «Бесплатная» газификация в России обойдется в 2 триллиона

Бесплатное подключение населения к газу – хорошая идея, однако в процессе её реализации могут возникнуть проблемы. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач. Так он прокомментировал принятие Госдумой в окончательном чтении поправок о бесплатном подключении населения к газу. Голубое топливо будет доводиться до участка без привлечения средств граждан, процесс подключения будет «максимально удобным и простым для людей».

«Планы хороши, но их ещё надо выполнить, это зависит от многих игроков, от слаженности работы всех участников цепочки. Дорожная карта правительства состоит из 50 пунктов, все они должны быть реализованы. Первоочередной шаг – прокладка так называемой "последней мили" в тех населённых пунктах, где уже существует внутрипоселковая инфраструктура, но есть негазифицированные домохозяйства. Эта работа должна быть проведена максимум в течение ближайших двух лет. В целом есть вопросы финансирования работ по той же "последней мили", могут возникнуть проблемы на региональном уровне», - отметил эксперт.