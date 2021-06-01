Голубые мечты. «Бесплатная» газификация в России обойдется в 2 триллиона
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Гривач прокомментировал НСН принятие Госдумой закона о подключении населения к газу.
Бесплатное подключение населения к газу – хорошая идея, однако в процессе её реализации могут возникнуть проблемы. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач. Так он прокомментировал принятие Госдумой в окончательном чтении поправок о бесплатном подключении населения к газу. Голубое топливо будет доводиться до участка без привлечения средств граждан, процесс подключения будет «максимально удобным и простым для людей».
«Планы хороши, но их ещё надо выполнить, это зависит от многих игроков, от слаженности работы всех участников цепочки. Дорожная карта правительства состоит из 50 пунктов, все они должны быть реализованы. Первоочередной шаг – прокладка так называемой "последней мили" в тех населённых пунктах, где уже существует внутрипоселковая инфраструктура, но есть негазифицированные домохозяйства. Эта работа должна быть проведена максимум в течение ближайших двух лет. В целом есть вопросы финансирования работ по той же "последней мили", могут возникнуть проблемы на региональном уровне», - отметил эксперт.
При этом обеспечить 100% газификацию не получится в любом случае, уточнил Алексей Гривач.
«Россия в среднем газифицирована на 70%. Считается, что технически максимально это можно сделать только на 82%. Такая цифра должна быть достигнута к 2030 году в соответствии с поручением президента. Программа оценивается приблизительно в 2 триллиона рублей. Она включает, как строительство магистральных газопроводов, так и отводов, распределительных станций. Всё это остаётся в зоне ответственности "Газпрома". Сюда же относятся сети внутри населённых пунктов. Раньше средства на это изыскивали региональные власти, теперь это отходит концерну и его "дочкам", где они выступают собственником газораспределительной системы, или другим структурам. Они получают статус регионального оператора газификации и будут отвечать за строительство сетей», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 метров, а объем потребления газа составляет не более 7 кубометров в час.
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