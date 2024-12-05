Голикова: В бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 году

Средства на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года в федеральном бюджете предусмотрены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.