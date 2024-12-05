Голикова: В бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 году

Средства на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года в федеральном бюджете предусмотрены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.

Путин заявил о вводе новой системы оплаты труда бюджетников

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 16,6% до 22 440 рублей. В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Предполагается, что рост повлечет увеличение зарплаты больше 4 млн граждан.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваБюджетМРОТ

Горячие новости

Все новости

партнеры