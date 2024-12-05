Голикова: В бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 году
5 декабря 202418:08
Средства на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года в федеральном бюджете предусмотрены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 16,6% до 22 440 рублей. В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Предполагается, что рост повлечет увеличение зарплаты больше 4 млн граждан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
- Голикова: В бюджете предусмотрены средства на повышение МРОТ в 2025 году
- «Плохая девочка» с Николь Кидман стала фильмом года по версии журнала TIME
- Самой популярной на «Википедии» стала страница об умерших в 2024 году персонах
- Ефимов: Новый производственный комплекс построят в Южном Бутове
- Ефимов: Инвесторы и операторы КРТ реорганизуют 95 гектаров земли на западе Москвы
- Тренера «Спартака» Станковича оштрафовали за неспортивное поведение
- Ефимов: До конца 2027 года в Москве построят более 30 спортобъектов
- СМИ: Актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости
- Pantone выбрал на фоне конфликтов «кофейно-шоколадный мусс» цветом 2025 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru