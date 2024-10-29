Путин заявил о вводе новой системы оплаты труда бюджетников

Выступая на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», он назвал новую систему «более справедливой».

«В 2025 году мы отработаем... в ряде пилотных регионов страны, а в начале 2027 года планируем... распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ», - заключил глава государства.

Ранее экономист Денис Ракша сообщил «Радиоточке НСН», что средняя зарплата по России к 2030 году достигнет порядка 140 тысяч рублей после привязки индексации МРОТ на общий рост зарплат в экономике.

