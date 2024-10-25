Путин подписал закон о МРОТ на 2025 год
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2025 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, с 1 января 2025 года МРОТ составит 22440 рублей.
Напомним, в 2024 году МРОТ в России находится на уровне 19242 рублей. Следовательно, с 1 января 2025 года он увеличится на 16,6%.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru