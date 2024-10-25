Путин подписал закон о МРОТ на 2025 год

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в России на 2025 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Согласно закону, с 1 января 2025 года МРОТ составит 22440 рублей.

Напомним, в 2024 году МРОТ в России находится на уровне 19242 рублей. Следовательно, с 1 января 2025 года он увеличится на 16,6%.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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