Путин подписал закон о МРОТ на 2025 год

Согласно закону, с 1 января 2025 года МРОТ составит 22440 рублей.

Напомним, в 2024 году МРОТ в России находится на уровне 19242 рублей. Следовательно, с 1 января 2025 года он увеличится на 16,6%.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

