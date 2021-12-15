Голикова рассказала о росте цен на автомобили для здравоохранения

По её словам, рост составил порядка 20% против сумм, которые были заложены в соответствующие программы.

«Это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ», - подчеркнула она.

Голикова добавила, что, с учётом сложившейся ситуации, актуальным остаётся вопрос выделения в полном объёме тех средств, которые были запланированы на программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее вице-премьер рассказала о завершении работы над паспортами регионов, в которых отразят показатели по заболеваемости, смертности, состояния экологии и образа жизни населения.

