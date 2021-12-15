Голикова: в паспортах регионов отразят здоровье и образ жизни населения
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о завершении работы над паспортами регионов, в которых отразят показатели по заболеваемости, смертности, состояния экологии и образа жизни населения. По её словам, уже проведён анализ причин того или иного состояния субъектов федерации.
«Сейчас завершаем формирование паспортов 85 регионов: их заболеваемости, смертности, особенности территории, изношенности инфраструктуры, транспортной доступности отдельных населенных пунктов, возрастной структуры, образа жизни, питания и состояния экологии», - отчиталась Голикова перед Путиным на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Вице-премьер, также попросила у президента обеспечить опережающее финансирование модернизации системы здравоохранения из-за роста цен.
Ранее Голикова рассказала о новых данных в COVID-сертификатах.
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