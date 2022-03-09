Экономист Бархота: Новые меры господдержки малого бизнеса помогут предприятиям

План по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. Такое мнение высказал независимый экономист Андрей Бархота.

Специалист напомнил, что негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, и в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления. Кроме того, санкции разрывают логистические цепочки.

«В этой связи поддержка льготной кредитной и гарантийной линией была бы весьма кстати, - подчеркнул он. - Тем не менее, субъекты предпринимательства ожидают больше ясности относительно протяжённости периода нестабильности, так как ведение обычной деятельности в условиях таких высоких рисков и процентных ставок достаточно проблемный момент».

Однако российские предприниматели уже имеют опыт работы во время пандемии, что является «очень хорошим примером» постепенного преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию, добавил экономист.

