Экономист Бархота: Новые меры господдержки малого бизнеса помогут предприятиям
План по сохранению малых и средних предприятий может оказать эффективную поддержку финансово-хозяйственному сектору российского бизнеса. Такое мнение высказал независимый экономист Андрей Бархота.
Специалист напомнил, что негативный эффект от санкций состоит в росте долговой нагрузки из-за удорожания заимствований, и в сокращении внутреннего спроса из-за снижения уровня потребления. Кроме того, санкции разрывают логистические цепочки.
«В этой связи поддержка льготной кредитной и гарантийной линией была бы весьма кстати, - подчеркнул он. - Тем не менее, субъекты предпринимательства ожидают больше ясности относительно протяжённости периода нестабильности, так как ведение обычной деятельности в условиях таких высоких рисков и процентных ставок достаточно проблемный момент».
Однако российские предприниматели уже имеют опыт работы во время пандемии, что является «очень хорошим примером» постепенного преодоления экономической рецессии и выхода к устойчивому развитию, добавил экономист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru