Голикова: Экономике к 2030 году понадобится дополнительно два млн специалистов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рынок труда в России «стремительно изменился», особенно в последние полтора года, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании в рамках чемпионата «Профессионалы» она указала, что «с учётом демографических трендов, которые складываются», к 2030 году российская экономика будет нуждаться ещё в двух млн специалистов.
По её словам, речь идёт, в основном, о работниках в сферах обрабатывающей промышленности и транспорта.
«Нам очень важно преодолеть ту структурную безработицу, которая есть сегодня на рынке труда... Очень важно, чтобы перестраивать систему образования и профессиональную переподготовку кадров», - заключила Голикова.
Ранее в Минтруде заявили, что за 2022 год в стране было выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru