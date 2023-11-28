Голикова: Экономике к 2030 году понадобится дополнительно два млн специалистов

Выступая на пленарном заседании в рамках чемпионата «Профессионалы» она указала, что «с учётом демографических трендов, которые складываются», к 2030 году российская экономика будет нуждаться ещё в двух млн специалистов.

По её словам, речь идёт, в основном, о работниках в сферах обрабатывающей промышленности и транспорта.

«Нам очень важно преодолеть ту структурную безработицу, которая есть сегодня на рынке труда... Очень важно, чтобы перестраивать систему образования и профессиональную переподготовку кадров», - заключила Голикова.

Ранее в Минтруде заявили, что за 2022 год в стране было выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях, пишут «Известия».

