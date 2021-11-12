Годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%

В сообщении говорится, что основными причинами прироста являются повышение темпов удорожания плодоовощной продукции, а также продуктов питания животного происхождения.

«Повышение цен на продовольствие может заметно сказаться на инфляционных ожиданиях населения», - отмечает регулятор.

В Банке России добавили, что по итогам 2021 года инфляция ожидается в интервале 7,4–7,9%.

Ранее в Центробанке спрогнозировали медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в России.

