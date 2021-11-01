Центробанк спрогнозировал замедление ипотечного спроса
Центробанк прогнозирует медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в России. Об этом сказано в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
По данным Банка России, в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость. В ЦБ отметили, что процесс может дойти до того, что застройщики смогут полностью удовлетворять спрос на недвижимость, приобретаемую с помощью кредитов.
По данным ЦБ, это будет способствовать увеличению доступности жилья, при этом позволит избежать рисков слишком быстрого роста цен на жилье, закредитованности граждан и «ухудшения качества активов» банков.
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