Годовая инфляция в РФ замедлится ниже 3% в январе

Орешкин отметил, что на текущий год его прогноз - около 3,5% инфляции - оправдался, так как ЦБ на 2019 год дал прогноз 3,2-3,7%. Министр, обсуждая ожидания от будущего года и комментируя вопрос о пространстве для снижения ключевой ставки, отметил, что при сохранении ставки в 6,5% весь 2020 год уровень инфляции может быть даже ниже базового прогноза в 3%,

По словам Орешкина, то, как будут развиваться события и станут ли 3 % "нижней точкой", зависит от действий ЦБ, которые должны помочь усилить динамику кредитования. Ранее в эфире НСН эксперт отмечал, что Центробанк пошел на снижение ставки для того, чтобы дать дополнительный стимул российской экономике, которая после оживления 2017-18 годов этим летом замедлила темпы роста.

