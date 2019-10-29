Годовая инфляция в РФ замедлится ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% в январе 2020 года, этот показатель может продержаться весь 2020 год при условии сохранения ключевой ставки 6,5%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.
Орешкин отметил, что на текущий год его прогноз - около 3,5% инфляции - оправдался, так как ЦБ на 2019 год дал прогноз 3,2-3,7%. Министр, обсуждая ожидания от будущего года и комментируя вопрос о пространстве для снижения ключевой ставки, отметил, что при сохранении ставки в 6,5% весь 2020 год уровень инфляции может быть даже ниже базового прогноза в 3%,
По словам Орешкина, то, как будут развиваться события и станут ли 3 % "нижней точкой", зависит от действий ЦБ, которые должны помочь усилить динамику кредитования. Ранее в эфире НСН эксперт отмечал, что Центробанк пошел на снижение ставки для того, чтобы дать дополнительный стимул российской экономике, которая после оживления 2017-18 годов этим летом замедлила темпы роста.
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