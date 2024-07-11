«Вброс на руку недругам!»: Кондитер Кацнельсон опроверг резкий рост цен на хлеб
Предложение по муке в России существенно превышает спрос, в этих условиях о подорожании хлеба не может быть и речи, сказал НСН Юрий Кацнельсон.
Объем собираемого зерна в России в несколько раз превышает необходимые 18-20 млн тонн, к тому же четко работает Федеральная антимонопольная служба, следящая за ценообразованием, говорить о резком росте цен на хлеб не приходится. Об этом НСН заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Ранее Национальный союз хлебопечения предупредил о возможном подорожании хлеба еще на 20% из-за нехватки муки с высоким содержанием клейковины и её подорожания на 30%, а также из-за роста издержек производства. Об этом сообщило РИА Новости. В союзе также заявили о дефиците ржаной муки в России. При этом в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий роста цен в последнее время не наблюдают, а Минсельхоз считает ситуацию стабильной. Кацнельсон назвал глупостью заявления Национального союза хлебопечения.
«Это не первый вброс Национального союза хлебопечения. Пока не могу понять, кто в этом заинтересован. Возбуждать общественность, что у нас может подорожать резко хлеб, что у нас дорожает мука, что все очень плохо, на руку недругам России. Зачем это делать, я не знаю. Может быть, они добиваются того, что соответствующие службы проведут расследование, откуда такая информация. В России предложение по муке значительно превышает спрос, поэтому никакого резкого подорожания муки быть не может. Не могут пять тысяч мельниц сговориться между собой и поднять цены. Это глупость! Кроме того, у нас очень четко работает Федеральная антимонопольная служба, которая отслеживает резкое повышение цен и требует от тех, кто это сделал или публично об этом заявил, объяснений по этому поводу. Чтобы залить пекарей мукой, нужно 18-20 млн тонн зерна. А мы собираем в несколько раз больше. Что касается цен, в годовом отношении стоимость хлеба увеличивается на 1-2% ниже инфляции», — сказал Кацнельсон.
Собеседник НСН предположил, что такие вбросы — дело рук разоряющихся пекарен.
«Возможно, у некоторых хлебозаводов все не очень хорошо с экономикой. Сложно каждый день произвести и продать 100-150 тонн хлеба. Это очень затратно, к тому же хлеб — продукция короткого срока реализации, ее нельзя долго хранить на складе. Они пытаются на кого-то переложить ответственность. В хлебопечении хорошая конкуренция, появляется очень много пекарен, но многие и разоряются из-за непрофессиональной работы. Если экономические проблемы возникают, их надо решать или продавать свой бизнес. У нас не было за последние годы никаких перебоев с хлебом. Даже при чрезвычайных ситуациях этот вопрос решается мгновенно», — подытожил эксперт.
Ранее Кацнельсон заявил, что шоколад всегда можно заменить любым другим сладким продуктом, можно подобрать альтернативу на любой кошелек, поэтому рост цен прекратится с падением спроса.
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