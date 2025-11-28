Главы новых регионов станут участниками в Таврическом инвестиционно-экономическом форуме

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум пройдет 5–6 декабря в Доме союзов в Москве. Регистрация участников завершится 1 декабря.

Участники мероприятия обсудят с главами регионов вопросы инвестиций, в том числе в экономику ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, по поручению которого проходит форум, «на Херсонщине и в других исторических регионах есть реальные возможности для развития». Он отметил, что цель организаторов форума — объединить тех, кто готов вкладываться в развитие страны.

В свою очередь, глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что регион должен превратиться «в мощный промышленный хаб на юге России». По его словам, это даст экономический эффект, создаст новые рабочие места и повысит качество жизни людей регион, передает NEWS.ru.


ФОТО: РИА Новости
