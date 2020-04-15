Главред «Комсомолки»: Без временной отмены НДС экономику не спасти

«Ситуация может измениться, только в одном случае. Если сейчас не каникулы налоговые вводить, а просто отменить на ближайшие три месяца налоги в стране у всех производителей. Потому что сегодня у нас 30-40% всего дохода уходит на налоги и различные неналоговые выплаты. Вот когда до этой меры власти дойдут, начав, например, с самого тяжёлого налога – НДС, вот тогда можно будет сказать, что есть шанс спасти эту тонущую экономику. А сегодняшние меры это всё ещё не то, и нас это не спасёт», - заявил Сунгоркин.

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин предложил правительству выделить дополнительные 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Также он обратился к главе Минтруда Антону Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением прав работников, которые работают в удаленном режиме.

