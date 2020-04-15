Главред «Комсомолки»: Без временной отмены НДС экономику не спасти
Владимир Сунгоркин заявил, что отмена самых обременительных налогов для бизнеса на три ближайших месяца - единственный выход из сложившейся экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки экономики в среду, 15 апреля, предложил предоставить малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь от государства.
Предполагается, что деньги можно будет направить на выплаты зарплат, исходя из расчёта в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. По словам главы государства, условием предоставления такой помощи будет сохранение 90% работников по состоянию на 1 апреля. Заявление президента транслировали центральные телеканалы.
Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе НСН оценил помощь малому бизнесу, о которой рассказал Владимир Путин и назвал условия, при которых сегодняшняя экономическая ситуация сможет измениться.
«Ситуация может измениться, только в одном случае. Если сейчас не каникулы налоговые вводить, а просто отменить на ближайшие три месяца налоги в стране у всех производителей. Потому что сегодня у нас 30-40% всего дохода уходит на налоги и различные неналоговые выплаты. Вот когда до этой меры власти дойдут, начав, например, с самого тяжёлого налога – НДС, вот тогда можно будет сказать, что есть шанс спасти эту тонущую экономику. А сегодняшние меры это всё ещё не то, и нас это не спасёт», - заявил Сунгоркин.
Кроме того, Президент РФ Владимир Путин предложил правительству выделить дополнительные 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Также он обратился к главе Минтруда Антону Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением прав работников, которые работают в удаленном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией
- Главред «Комсомолки»: Без временной отмены НДС экономику не спасти
- Эпидемиолог Минздрава: Заболеваемость Covid-19 в Москве снизится летом
- Путин поручил освободить от НДФЛ доплаты медикам
- В Евросоюзе определили три критерия для смягчения карантина