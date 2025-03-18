Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля

Глава ВТБ Андрей Костин усомнился в возможном сильном укреплении курса рубля. Об этом пишет РИА Новости.

Костин: Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году снизится на 15-20%

Как отметил банкир, он «понятия не имеет», что происходит с российской валютой. По словам Костина, он не ждет дальнейшего значительного укрепления рубля.

Ранее глава ВТБ допустил, что во второй половине года ключевая ставка Банка России может снизиться до 19% годовых или опуститься до более низкой отметки.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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