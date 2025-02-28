Костин: Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году снизится на 15-20%

По его словам, в этой ситуации банки вынуждены будут действовать осторожнее.

«Будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты», - уточнил Костин.

Он также добавил, что банки в РФ накопили за прошлые годы серьезную базу, для того, чтобы такие колебания пережить достаточно спокойно.

Ранее стало известно, что выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

