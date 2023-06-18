Глава ВТБ предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах

«Банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», - сказал он.

При этом Костин указал на рост доли рублевых расчетов во внешнеторговых операциях.

Хранить сбережения в рублях россиянам ранее посоветовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, политика регулятора направлена на сохранение покупательной способности отечественной валюты.

В ходе торгов на Московской бирже 16 июня курс евро превысил 92 рубля. Это максимальное значение с 25 апреля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

