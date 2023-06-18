Глава ВТБ предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах
Хранить сбережения в валютах западных стран опасно. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«Банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», - сказал он.
При этом Костин указал на рост доли рублевых расчетов во внешнеторговых операциях.
Хранить сбережения в рублях россиянам ранее посоветовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, политика регулятора направлена на сохранение покупательной способности отечественной валюты.
В ходе торгов на Московской бирже 16 июня курс евро превысил 92 рубля. Это максимальное значение с 25 апреля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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