Глава ВТБ Костин спрогнозировал рост ставки Центробанка до 21%

Ключевая ставка Центробанка в текущем году может составить 21%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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По мнению руководителя банка, ставка Банка России будет повышаться и «на этом ли заседании или на следующем» может достигнуть 21%. Как спрогнозировал Костин, ставка будет держаться на этом уровне до конца года.

«Наверное, в первую половину [2025] года будет тоже достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Но мы рассчитываем, что со второго полугодия она постепенно может снижаться, как и инфляция», — указал глава ВТБ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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