Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых

В заявлении говорится, что рост внутреннего спроса по-прежнему «значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг».

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к цели в 2025 году», - указали в Центробанке РФ.

Отмечается, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 25 октября, не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки.

Ранее в июле Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 16% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

