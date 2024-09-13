Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых
Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Об этом сообщет пресс-служба регулятора.
В заявлении говорится, что рост внутреннего спроса по-прежнему «значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг».
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к цели в 2025 году», - указали в Центробанке РФ.
Отмечается, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 25 октября, не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки.
Ранее в июле Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 16% до 18% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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