Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре

Центробанк (ЦБ) РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Об этом на Международном банковском форуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых

По её словам, решение может быть принято уже на ближайшем собрании Совета директоров ЦБ, которое пройдёт 25 октября.

«Мы не исключаем повышения ставки в октябре», - сказала она.

Ранее аналитики Института ВЭБ пришли к выводу, что для достижения целевого показателя инфляции в 4% Центробанку РФ необходимо поднять ключевую ставку до 52% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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