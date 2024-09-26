Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре
26 сентября 202415:33
Центробанк (ЦБ) РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Об этом на Международном банковском форуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, решение может быть принято уже на ближайшем собрании Совета директоров ЦБ, которое пройдёт 25 октября.
«Мы не исключаем повышения ставки в октябре», - сказала она.
Ранее аналитики Института ВЭБ пришли к выводу, что для достижения целевого показателя инфляции в 4% Центробанку РФ необходимо поднять ключевую ставку до 52% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru