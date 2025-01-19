Глава ВТБ Костин призвал отказаться от SWIFT
19 января 202515:40
Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что от системы SWIFT необходимо отказаться и больше с ней не работать. Следует из интервью Костина Павлу Зарубину, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"SWIFT надо убить, отказаться от него, и больше с ним не работать", - сказал Костин.
Ранее ЦБ РФ сообщил, что к российскому аналогу SWIFT подключились 580 организаций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru