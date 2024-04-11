Глава ВТБ: банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах

«Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», - цитирует Костина РИА Новости.

По его словам, причиной стало ужесточение режима вторичных санкций в конце прошлого года. Банкир указал на увеличение сроков платежей, суммы комиссий и количества запрашиваемых документов.

По данным СМИ, в конце марта ряд банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Финансовые учреждения начали уведомлять об этом клиентов и возвращать переводы, передает «Радиоточка НСН».

