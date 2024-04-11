Глава ВТБ: банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах
Финансовые организации из дружественных стран резко увеличили количество отказов в проведении платежей из России, заявил на съезде Ассоциации банков России глава ВТБ Андрей Костин.
«Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», - цитирует Костина РИА Новости.
По его словам, причиной стало ужесточение режима вторичных санкций в конце прошлого года. Банкир указал на увеличение сроков платежей, суммы комиссий и количества запрашиваемых документов.
По данным СМИ, в конце марта ряд банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Финансовые учреждения начали уведомлять об этом клиентов и возвращать переводы, передает «Радиоточка НСН».
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