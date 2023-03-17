Глава ЦБ заявила о необходимости докапитализации ряда банков

Ряду кредитных организаций России необходима докапитализация. На это обратила внимание руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По её словам, сейчас проводится работа с владельцами этих банков для обеспечения плановой докапитализации в конкретные периоды времени. Как передаёт RT, Набиуллина уточнила, что достаточность капитала необходимо восстановить с учётом послаблений по надбавкам, которые даёт регулятор.

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Глава ЦБ дала комментарии после решения Совета директоров регулятора, который в четвёртый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, которая сохраняется с 16 сентября 2022 года.

Председатель Центробанка, среди прочего, прокомментировала кризисные события в банковском секторе США – они, по её словам, увеличивают риски для мировой экономики. Хотя, как отмечает НСН, непосредственного влияния на экономику РФ это пока не оказывает, пояснила Набиуллина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкБанкиЭльвира Набиуллина

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