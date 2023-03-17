Глава ЦБ заявила о необходимости докапитализации ряда банков

Глава ЦБ дала комментарии после решения Совета директоров регулятора, который в четвёртый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5%, которая сохраняется с 16 сентября 2022 года.

Председатель Центробанка, среди прочего, прокомментировала кризисные события в банковском секторе США – они, по её словам, увеличивают риски для мировой экономики. Хотя, как отмечает НСН, непосредственного влияния на экономику РФ это пока не оказывает, пояснила Набиуллина.

