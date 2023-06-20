Глава ЦБ заявила о приближении к уровню экономической активности 2021 года

Россия приближается к уровню экономической активности 2021 года, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в рамках IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.

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Председатель ЦБ отметила, что худшие прогнозы по российской экономике не оправдались. При этом впереди РФ ждут новые вызовы, предупредила она.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года», - констатировала Набиуллина.

Глава банка ВТБ Андрей Костин призвал россиян отказаться от хранения сбережений в валютах западных стран. По его мнению, в текущих условиях это опасно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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