Глава ЦБ заявила о приближении к уровню экономической активности 2021 года

Председатель ЦБ отметила, что худшие прогнозы по российской экономике не оправдались. При этом впереди РФ ждут новые вызовы, предупредила она.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года», - констатировала Набиуллина.

Глава банка ВТБ Андрей Костин призвал россиян отказаться от хранения сбережений в валютах западных стран. По его мнению, в текущих условиях это опасно, передает «Радиоточка НСН».

