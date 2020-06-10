Глава ЦБ обозначила сроки восстановления экономики
Экономике России понадобится несколько кварталов, чтобы суметь восстановиться после пандемии коронавируса. Такой прогноз представила в Госдуме председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. Она констатировала, что инфекция сместила все траектории развития экономики и финансовой системы.
При этом глава регулятора подчеркнула, что отечественная финансовая система вполне может поддержать экономический рост. Ранее Набиуллина уже предупреждала, что быстрого роста ждать не стоит. Как отмечает Ura.ru, по оценке экспертов, ключевыми направлениями, которые станут локомотивами восстановления российской экономики, должны стать рынок недвижимости, строительство и ипотека.
Согласно оценки Набиуллиной, чистая прибыль отечественных банков в мае составила рекордно малые 500 миллионов рублей, передают «Известия». По итогам пяти месяцев это показатель составил 561 миллиард рублей.
Как выразилась глава ЦБ, эти цифры «не радужные, но и не пугающие», она заверила, что банковская система справляется с нагрузкой, а кредитование начинает уже реанимироваться по мере отмены ограничительных карантинных мер.
По итогам прошлого года прибыль российского банковского сектора увеличилась по сравнению с 2018 годом в 1,5 раза и составила 2 триллиона рублей.
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