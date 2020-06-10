Глава ЦБ обозначила сроки восстановления экономики

Экономике России понадобится несколько кварталов, чтобы суметь восстановиться после пандемии коронавируса. Такой прогноз представила в Госдуме председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. Она констатировала, что инфекция сместила все траектории развития экономики и финансовой системы.

При этом глава регулятора подчеркнула, что отечественная финансовая система вполне может поддержать экономический рост. Ранее Набиуллина уже предупреждала, что быстрого роста ждать не стоит. Как отмечает Ura.ru, по оценке экспертов, ключевыми направлениями, которые станут локомотивами восстановления российской экономики, должны стать рынок недвижимости, строительство и ипотека.