Глава ЦБ назвала условие финансовой изоляции России

Риск финансовой изоляции России зависит от спроса на экспорт российских товаров. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило агентство ТАСС.

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Она подчеркнула, что финансовая изоляция Москвы наступит лишь тогда, когда мировому рынку не будут нужны товары российского экспорта. Пока эта зависимость есть, платежи проходят, а экономические субъекты многих стран мира нуждаются в российском рынке, отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что европейские производители удобрений боятся, что поток дешевых российских удобрений вынудит компании Евросоюза уйти с рынка или покинуть континент.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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