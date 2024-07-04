Глава ЦБ назвала условие финансовой изоляции России
Риск финансовой изоляции России зависит от спроса на экспорт российских товаров. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило агентство ТАСС.
Она подчеркнула, что финансовая изоляция Москвы наступит лишь тогда, когда мировому рынку не будут нужны товары российского экспорта. Пока эта зависимость есть, платежи проходят, а экономические субъекты многих стран мира нуждаются в российском рынке, отметила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что европейские производители удобрений боятся, что поток дешевых российских удобрений вынудит компании Евросоюза уйти с рынка или покинуть континент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru