Глава ЦБ назвала условие финансовой изоляции России

Она подчеркнула, что финансовая изоляция Москвы наступит лишь тогда, когда мировому рынку не будут нужны товары российского экспорта. Пока эта зависимость есть, платежи проходят, а экономические субъекты многих стран мира нуждаются в российском рынке, отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что европейские производители удобрений боятся, что поток дешевых российских удобрений вынудит компании Евросоюза уйти с рынка или покинуть континент.

