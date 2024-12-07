Глава ЦБ Индии: Решение по созданию валюты БРИКС пока не принято

Как отметил руководитель регулятора, идея создания валюты для объединения была выдвинута одной из стран БРИКС.

«И она обсуждалась. Никакого решения по этому вопросу принято не было», — рассказал Дас.

По его словам, при обсуждении темы единой валюты следует учитывать географическое расположение государств БРИКС. Они разбросаны по миру, в отличие от Еврозоны с географической преемственностью и единой валютой.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что опрос единой валюты БРИКС еще не созрел.

