Глава ЦБ Индии: Решение по созданию валюты БРИКС пока не принято

Решение по вопросу создания единой валюты БРИКС пока не принято. Об этом заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас, пишет газета Hindu.

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Как отметил руководитель регулятора, идея создания валюты для объединения была выдвинута одной из стран БРИКС.

«И она обсуждалась. Никакого решения по этому вопросу принято не было», — рассказал Дас.

По его словам, при обсуждении темы единой валюты следует учитывать географическое расположение государств БРИКС. Они разбросаны по миру, в отличие от Еврозоны с географической преемственностью и единой валютой.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что опрос единой валюты БРИКС еще не созрел.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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