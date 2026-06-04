Глава ТПП назвал условия укрепления малого и среднего бизнеса в 2026 году

Малый и средний бизнес в 2026 году вынужден адаптироваться к непростым макроэкономическим реалиям и изменениям налоговой системы. О факторах, которые помогут предпринимателям сохранить устойчивость, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал в интервью ФедералПресс.

Ключевой проблемой эксперт считает качество роста. Если численность микропредприятий и самозанятых увеличивается, а малые и средние компании сокращаются, экономика теряет устойчивых работодателей, поскольку именно предприятия среднего звена чаще создают постоянные рабочие места, инвестируют в технику и выходят на экспорт.

По мнению главы ТПП, в наступившем году развитие сектора будет носить точечный характер. Укрепить свои позиции смогут компании, обладающие тремя ключевыми преимуществами: стабильным заказом, коротким производственным циклом и минимальной зависимостью от заемного финансирования.

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К таким сферам Катырин отнес отдельные направления торговли, сервисы с быстрым оборотом, ИТ-подрядчиков и предприятия, интегрированные в производственные цепочки крупных заказчиков.

В зоне риска окажутся предприятия с длинным циклом производства, включая строительство, поставщиков оборудования, перерабатывающую отрасль и общепит в локациях со снижающимся трафиком.

Ранее глава ТПП перечислил чувствительные факторы для российского бизнеса, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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