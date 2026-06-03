Глава ТПП перечислил чувствительные факторы для российского бизнеса
Наиболее чувствительным фактором для бизнеса в России является стоимость денег. Об этом рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в беседе с «Лентой.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Эксперт назвал очень высоким нынешний уровень ключевой ставки Банка России в 14,5 процента годовых. По словам Катырина, нормальная инвестиционная модель для многих предприятий начинает сходиться «при ставке ближе к однозначным значениям», в частности, это касается производства и проектах с горизонтом окупаемости 5-7 лет.
Также глава ТПП отметил рост издержек, в ряде отраслей «уже говорят не о росте прибыли, а о сохранении маржи». Еще один фактор — кадровое ограничение. Сейчас безработица в России достигла исторических минимумов, для бизнеса это дефицит работников и рост фонда оплаты труда. Крупные предприниматели имеют больше возможностей удерживать сотрудников зарплатами и социальными пакетами, но у малого бизнеса таких возможностей меньше.
Катырин указал, что малый и средний бизнес - огромная часть экономики, в единый реестр Федеральной налоговой службы включено почти 7 млн субъектов. Любые изменения в налогах, кредитах, проверках и отчетности затрагивают миллионы людей, поэтому главный запрос предпринимателей — «предсказуемость правил хотя бы на несколько лет вперед».
Кроме того, Катырин упомянул цифровую устойчивость, важную для работы компаний.
«Для многих компаний мобильный интернет, платежи, онлайн-кассы, маркировка, электронный документооборот, маркетплейсы, навигация, мессенджеры и CRM уже стали частью операционного контура», — подчеркнул он.
Любые сбои в инфраструктуре грозят прямыми потерями выручки, это особенно ощущается в том числе в рознице, общепите, доставке.
Ранее Сергей Катырин назвал преждевременным массовое внедрение цифрового рубля на фоне регулярных ограничений в работе мобильного интернета.
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