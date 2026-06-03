60% закрытий: Малый бизнес в России выбирает между дроблением и банкротством
Янина Гришина заявила НСН, что бизнес идет на нарушение закона, чтобы не сокращать персонал и производство.
Малый бизнес в России сегодня выбирает между дроблением и банкротством, уже началась волна закрытий, заявила НСН председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Хотя большинство микропредприятий не используют дробление, около 30% допускают такой способ из-за роста налоговой нагрузки, показал опрос «Опоры России». Из них 21% рассматривали дробление, 7% готовы его применять, а 3% признались, что уже дробят бизнес, пишет РБК. Гришина назвала это вынужденной мерой.
«Резко понизился порог по использованию упрощенной системы налогообложения, был 60 миллионов, стал – 20 миллионов. Если предприниматель не умещается в этот порог, ему приходится платить больше, это не укладывается в бизнес. Поэтому предприниматели вынуждены прибегать к незаконной мере дробления, чтобы остаться в легальном поле, такой парадокс. Бизнес идет на это, чтобы не сокращать персонал, производство. В противном случае придется уходить в серую зону, а некоторым просто придется закрыться», - объяснила она.
По ее словам, только в легкой промышленности с начала года закрылось 48% предприятий, волна банкротств продолжится во всех сферах.
«Проблемы затронули все сферы – и услуги, и товары. Продажи массово падают, бизнес не может себе позволить развитие, цель – просто удержаться. В этом году ждем большой процент закрытий микропредприятий. Например, по легкой промышленности уже 48% закрытий производств, это данные после второго квартала по Санкт-Петербургу. Раньше у нас закрывалось не более 2-3%. А сейчас к концу года может дойти до 60%. Производства вынуждены сокращать штат, оптимизировать все максимально. Плюс наши компании не могут конкурировать с товарами, которые приходят из азиатских стран, там производство дешевле сегодня, что сказывается на ценах. Это касается товаров из Китая, Киргизии, Казахстана. Закрытия будут массовыми», - предупредила собеседница НСН.
Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина сказала НСН, что в России фактически закрылось 30% предприятий микробизнеса с начала года, так как в некоторых отраслях ситуация близка к катастрофе.
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