«Резко понизился порог по использованию упрощенной системы налогообложения, был 60 миллионов, стал – 20 миллионов. Если предприниматель не умещается в этот порог, ему приходится платить больше, это не укладывается в бизнес. Поэтому предприниматели вынуждены прибегать к незаконной мере дробления, чтобы остаться в легальном поле, такой парадокс. Бизнес идет на это, чтобы не сокращать персонал, производство. В противном случае придется уходить в серую зону, а некоторым просто придется закрыться», - объяснила она.

По ее словам, только в легкой промышленности с начала года закрылось 48% предприятий, волна банкротств продолжится во всех сферах.

«Проблемы затронули все сферы – и услуги, и товары. Продажи массово падают, бизнес не может себе позволить развитие, цель – просто удержаться. В этом году ждем большой процент закрытий микропредприятий. Например, по легкой промышленности уже 48% закрытий производств, это данные после второго квартала по Санкт-Петербургу. Раньше у нас закрывалось не более 2-3%. А сейчас к концу года может дойти до 60%. Производства вынуждены сокращать штат, оптимизировать все максимально. Плюс наши компании не могут конкурировать с товарами, которые приходят из азиатских стран, там производство дешевле сегодня, что сказывается на ценах. Это касается товаров из Китая, Киргизии, Казахстана. Закрытия будут массовыми», - предупредила собеседница НСН.

Ранее председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина сказала НСН, что в России фактически закрылось 30% предприятий микробизнеса с начала года, так как в некоторых отраслях ситуация близка к катастрофе.

